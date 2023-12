Dreiging terrorisme naar een-na-hoogste niveau, gevaar jihadisme toegenomen

Het risico op een aanslag is dermate toegenomen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau in Nederland heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Vier jaar geleden stond het dreigingsniveau voor het laatst op 4.

NCTV Aalbersberg noemt een "optelsom van ontwikkelingen" als reden voor de verhoging. Er is vooral sprake van een toegenomen dreiging vanuit het jihadisme, de radicaal-islamitische ideologie die oproept tot een "heilige oorlog tegen ongelovigen". Factoren daarin zijn de oorlog tussen Hamas en Israël, Koranschendingen in verschillende landen in Europa en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties als IS en al-Qaida.

Het dreigingsniveau is een schatting van de NCTV van de algemene terroristische dreiging in Nederland gedurende een langere termijn. Eens in het halfjaar wordt een nieuw dreigingsbeeld gepubliceerd. In december 2019 werd het niveau in Nederland verlaagd van 4 naar 3. Sindsdien was de kans op een aanslag "voorstelbaar".

De verschillende dreigingsniveaus, van 'minimaal' naar 'kritiek':