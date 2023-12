Duizenden euro's ophalen 'voor Gaza en Congo' via TikTok, hoe werkt dat?

Het watermeloen-teken staat symbool voor Palestijns verzet en solidariteit, en werd voor het eerst werd gebruikt na de Zesdaagse Oorlog in 1967. Na die oorlog werd in veel gebieden de Palestijnse vlag verboden. Met de afbeelding van een watermeloen, wilden de Palestijnen toch hun nationale kleuren laten zien.

De Amerikaanse Tatyana Ceant (23), oftewel YANAtheartist op TikTok, wil met haar nummer Abuse Me zo veel mogelijk geld ophalen voor Congo. "Als iemand een TikTok maakt met mijn nummer eronder, krijg ik daar ongeveer 0,065 dollar voor", legt ze uit. "De situatie op de Westbank en in Gaza zette op sociale media de schijnwerpers op andere rampgebieden, zoals Congo, Sudan en mijn thuisland Haïti." Ze verwacht in december omgerekend 1100 euro over te maken aan twee Congolese organisaties.

Met TikTok kun je een filter creëren, die anderen kunnen gebruiken in hun video's. Als er binnen de eerste negentig dagen 200.000 video's met jouw filter zijn gemaakt, ontvang je geld van TikTok. Per filter begint dat omgerekend met 650 euro. Bij iedere 100.000 video's extra, krijg je 130 euro, met een maximum aan 13.000 euro per maand, per filter, laat TikTok Nederland weten.

In plaats van geld, doneer je nu indirect, via bereik op sociale media. Dus, waar kan het misgaan? "Die laagdrempeligheid is goed, want je wil dat er zo veel mogelijk geld gaat naar een goed doel", zegt Diana Dekker van het CBF. "Maar door diezelfde laagdrempeligheid vraag ik me af of mensen goed nadenken over: waar maak ik echt promotie voor? Waar het geld daadwerkelijk naartoe gaat, weten we niet. Daar is nog geen toezicht op."

En ook online is er wantrouwen: "Geld verdienen met je muziek over de rug van Congo is niet oké", is een voorbeeld van een reactie die Tatyana Ceant en TikTokkers met soortgelijke acties onder hun video's zien verschijnen. "Omdat ik de fundraiser op 7 november ben begonnen, word ik pas midden december door mijn distributeur uitbetaald. Dat heb ik aan veel mensen moeten uitleggen", zegt de Amerikaanse.

De Congolese organisatie Friends of The Congo bevestigt het ambassadeurschap van Tatyana per mail aan NOS Stories.

Als creator bewijs aanleveren is volgens Dekker heel belangrijk. "Ook al is het hier alleen je bereik dat je doneert, het blijft een manier van geven. Je denkt dat je goed doet. En dat vertrouwen mogen influencers niet misbruiken, dus zij dragen een verantwoordelijkheid om ook te bewijzen dat ze hun opbrengst doneren." Dat kunnen ze doen door middel van afschriften, mailcontact met goede doelen of een derdengeldrekening.