Marijnissen bij afscheid van Tweede Kamer geprezen

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van SP-leider Lilian Marijnissen. Die maakte zaterdag bekend dat ze vanwege de slechte verkiezingsuitslag stopt als fractievoorzitter en Kamerlid. De SP zakte bij de verkiezingen in november van negen naar vijf zetels. Marijnissen zei zaterdag te merken dat de partij behoefte heeft aan een nieuw gezicht.

Fungerend Kamervoorzitter Kamminga noemde Marijnissen bij haar afscheid een "volksvertegenwoordiger pur sang". Volgens Kamminga nam de SP'er de problemen van de mensen die ze ontmoette mee naar Den Haag: "De bevlogenheid waarmee jij voor je achterban opkwam in de debatten hier in de zaal, maar zeker ook in de zaaltjes en op straat, is bijna ongeëvenaard." De voorzitter typeerde haar verder "als iemand met de voeten in de klei, gedreven, daadkrachtig en betrokken."

'Van links tot rechts gewaardeerd'

Kamminga wees erop dat de vertrekkende SP-leider al als 17-jarige in de gemeenteraad van Oss werd gekozen. Dat was in 2002. Ze moest toen tot haar achttiende wachten tot ze echt zitting kon nemen. In maart 2017 kwam ze in de Kamer en een half jaar later nam ze het fractievoorzitterschap over van Emile Roemer. Volgens de Kamervoorzitter wordt Marijnissen van links tot rechts gewaardeerd. Na de speech van Kamminga kreeg ze een staande ovatie.

De SP kiest morgen een nieuwe fractievoorzitter. Marijnissen wordt als Kamerlid vervangen door Sarah Dobbe. Die is nu voorlichter van de Kamerfractie en gemeenteraadslid in Arnhem.