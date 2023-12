Legia-voorzitter ziet geen veiligheidsrisico voor AZ: 'Wraakgevoel leeft niet'

De spelers en medewerkers van AZ die naar Polen afreizen voor de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen Legia Warschau kunnen ervan uitgaan dat ze geen veiligheidsrisico lopen. Dat zegt Dariusz Mioduski, eigenaar en voorzitter van Legia, in gesprek met de NOS. "Iedereen uit Alkmaar is welkom in Warschau en in ons stadion", aldus Mioduski. "We doen er alles aan om te zorgen dat ze zich veilig voelen. Dat doen we met alle bezoekende teams, maar nu nog iets meer vanwege de situatie." Rellen in Alkmaar Rond het heenduel tussen AZ en Legia, begin oktober in Alkmaar, liep het uit de hand. Voor de wedstrijd werd een toegangspoort van het AZ-stadion door Poolse supporters bestormd. De politie gebruikte traangas, maar wist de bestorming niet te voorkomen. Een ME'er raakte bewusteloos. Na afloop van de wedstrijd werden de spelers en staf van Legia door de politie tegengehouden toen ze het stadion wilden verlaten. Daarbij ontstonden schermutselingen. Twee Legia-spelers werden gearresteerd, omdat ze AZ-personeel dusdanig zouden hebben verwond dat er medische zorg nodig was. Een van die twee spelers, de Serviër Radovan Pankov, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor (poging tot) zware mishandeling. De rechtszaak tegen Pankov begint op 11 januari in Alkmaar. Tegen zijn Portugese ploeggenoot Josué Pesqueira loopt nog een onderzoek.

Voorzitter Dariusz Mioduski van Legia Warschau legt uit hoe de club zich voorbereidt op de thuiswedstrijd tegen AZ van donderdag in de Conference League. - NOS

Vanwege de eerdere ongeregeldheden werd besloten dat AZ-supporters niet mogen meereizen naar de wedstrijd in Warschau. De club heeft fans afgeraden om op eigen gelegenheid naar Polen te gaan. Niet alleen eerder in Alkmaar, maar ook rond het uitduel met Aston Villa misdroegen Legia-supporters zich. Bij rellen in Birmingham raakten twee weken geleden vijf agenten en twee politiepaarden gewond. 45 Legia-fans moesten zich daarna verantwoorden bij de rechter. 'Geen fysiek gevaar' Volgens Mioduski is Legia er veel aan gelegen om de komst van de selectie en staf van AZ deze week in goede banen te leiden. "We zullen zorgen dat alles in orde is. Natuurlijk zal AZ door onze fans niet toegejuicht worden en zal er misschien een groot spandoek worden gemaakt. Maar wat betreft fysiek gevaar is er niets te vrezen."

Legia-AZ bij de NOS De Conference League-wedstrijd Legia Warschau-AZ begint donderdag om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen via flitsen op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late NOS Journaal (23.25 uur).