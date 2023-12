Beeld Vincent van Gogh verdwenen in Assen

Een beeld van Vincent van Gogh in het centrum van Assen is verdwenen. Waarschijnlijk is het vannacht ontvreemd, meldt RTV Drenthe.

Het ruim 4 meter hoge beeld was gemaakt ter gelegenheid van een Vincent van Gogh-tentoonstelling in het Drents Museum. Het is dit jaar 140 jaar geleden dat de schilder drie maanden in Drenthe verbleef.

De verdwijning van het beeld werd vanochtend ontdekt. Op de lege plek stond een bord met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast."

Een woordvoerder van de binnenstadsvereniging van Assen zegt tegen de regionale omroep blij te zijn dat er een bordje bij staat. "Dat toont aan dat het een ludieke actie is. Maar het mag duidelijk zijn dat we het beeld graag snel terug willen."

Mogelijk gaat het om een oudejaarsstunt en duikt het na de jaarwisseling weer op.