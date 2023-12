Vanavond op tv: Zelensky in de VS • Vrouwspecifieke aandoeningen vaak ongezien • Wanneer is zuivel zuivel?

Zelensky pleit voor aanhoudende steun

Volodymyr Zelensky is voor de derde keer sinds het begin van de oorlog in de Verenigde Staten. Zijn bezoeken verlopen steeds moeizamer door afbrokkelende steun van de Republikeinen. Vandaag is hij in het Witte Huis en in het Amerikaanse Congres. De regering van president Joe Biden probeert met zijn bezoek de Senaat te overtuigen van een nieuw hulppakket aan Oekraïne. De Republikeinen in de Senaat stemden tegen omdat ze in ruil voor hun steun strengere asielmaatregelen willen, in het bijzonder bij de grens met Mexico.

Oekraïne hoopt ook dat de regeringsleiders van de EU-landen eind deze week tijdens hun laatste reguliere Europese top van het jaar toestemming zullen geven om EU-toetredingsonderhandelingen te beginnen. Daarnaast verwacht Oekraïne dat de Europese Unie de oorlogsinspanningen blijft steunen en 50 miljard euro aan leningen en 5 miljard aan militaire hulp toezegt.