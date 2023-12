Man zit hele nacht vast in kledingcontainer in Venlo

Een man heeft de hele nacht doorgebracht in een ondergrondse kledingcontainer in Venlo.

Volgens de politie was de man op zoek naar kleding en is hij daarbij mogelijk in de container gevallen of gekropen.

De man kwam gisteravond vast te zitten in de container aan de Van Nijvenheimstraat. Hij werd vanmorgen ontdekt bij het legen van de container.

Medewerkers van het containerbedrijf sloegen alarm, maar de brandweer en de politie kregen de man er niet uit, omdat hij te diep zat. Een medewerker tilde daarop de container uit het gat, zodat de man aan de onderkant uit de container kon komen.

De politie meldt dat hij in goede gezondheid verkeert, schrijft 1Limburg.

Bekijk hier hoe de man weer uit de container komt: