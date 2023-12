President Zuid-Korea in Nederland voor tweedaags staatsbezoek

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is begonnen aan een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Het is voor het eerst dat een Zuid-Koreaanse president in Nederland is voor een staatsbezoek. - NOS

Later vandaag volgt een bezoek aan chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Yoon zal hier vergezeld worden door topbestuurders van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix. De president hoopt de banden tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse chipindustrie te versterken.

Volgens Yoon vormen Nederland en Zuid-Korea een chipalliantie en heeft samenwerking op het gebied van halfgeleiders topprioriteit. De president noemt de chipsector strategisch belangrijker dan ooit, vanwege de toenemende concurrentie uit China.

Controle VS

De VS probeert in toenemende mate controle te krijgen over de export van de essentiële chipmachines van ASML, met name richting China. Washington wil daarmee voorkomen dat China de chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. Premier Rutte was in januari nog in het Witte Huis, onder meer om tot afspraken te komen over exportrestricties voor ASML.

Inmiddels heeft de Nederlandse regering na aandringen van de Verenigde Staten de export van chipmachines van ASML aan China verder beperkt.