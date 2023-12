PGA Tour slaat terug en schorst golfer Rahm wegens lucratief Saoedisch contract

De PGA Tour schorst de Spaanse golfer Jon Rahm omdat hij vorige week een lucratief contract heeft getekend bij LIV Golf, de nieuwe golftour in Saoedi-Arabië. Rahm gaat daar naar verluidt ruim vijfhonderd miljoen euro verdienen.

Met de schorsing van Rahm opent de PGA Tour de aanval op de Saoedische ambities om met een concurrerende tour de beste golfers ter wereld naar het Midden-Oosten te halen.

Topgolfers als Phil Mickelson, Brooks Koepka, Cam Smith, Dustin Johnson, Bryson Dechambeau, Ian Poulter, Lee Westwood, Henrik Stenson en Sergio Garcia lieten zich al eerder verleiden tot een overstap van de traditionele Amerikaanse PGA Tour en de Europese Tour naar Saudi-Arabië.

Ongeautoriseerde toernooien

"In overeenstemming met de PGA Tour-regels is Jon Rahm ervan op de hoogte gebracht dat hij geschorst is en niet langer in aanmerking komt voor deelname aan PGA Tour-toernooien, aangezien hij betrokken is bij andere ongeautoriseerde toernooien", zo staat te lezen in een memo van de PGA Tour aan de spelers.

De PGA Tour schrapt alle resultaten van Rahm in het seizoen 2022/2023, waarin de Spaanse golfer vier titels won. Ze tellen ook niet mee op de puntenlijst om in aanmerking te komen voor de toernooien van 2024.