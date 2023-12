Tientallen slachtoffers bij aanslag op politiebureau Pakistan

Correspondent Zuid-Azië Aletta André:

"Het aantal aanslagen in Pakistan is het afgelopen jaar flink toegenomen. De Pakistaanse regering geeft Afghanistan hiervan de schuld. Het Taliban-regime in dat land zou terroristen uit Pakistan vrij toegang en hulp bieden. Ook Afghanen zouden schuldig zijn aan een groot deel van de recente aanslagen.

Pakistan steunde de Taliban toen zij in augustus 2021 de macht overnamen en hoopte dat het nieuwe regime daarom juist zou helpen. Aanvankelijk was dat ook zo: vredesonderhandelingen tussen Pakistan en de TTP vonden plaats in Kabul en leidden tot een staakt-het-vuren in juli 2022. Maar in november van dat jaar verbrak de TTP het staakt-het-vuren en sindsdien zijn er talloze aanslagen geweest.

Naast de TTP voert ook IS aanslagen uit. Dit heeft de relaties tussen Islamabad en Kabul flink verzuurd. Mede om druk op de Taliban te zetten besloot Pakistan vorige maand alle Afghaanse vluchtelingen zonder verblijfspapieren de grens over te zetten, oftewel zeker 1,7 miljoen mensen. Op de korte termijn heeft dat de veiligheidssituatie echter niet verbeterd. Integendeel, zoals vandaag is gebleken."