Rusland ontkent stralingsincident ondanks opvallende metingen in Noord-Europa

Zo heeft de internationale organisatie CTBTO, die wereldwijd stralingsmetingen doet om bewijzen voor het gebruik van kernwapens te verzamelen, vorige week bij een van z'n stations in Denemarken ongebruikelijke radioactieve stoffen gemeten. Het hoofd van de CTBTO liet op Twitter wel weten dat het voor mensen onschadelijke waardes waren.

Rusland herkent zich niet in beschuldigingen dat er op Russisch grondgebied recentelijk ongebruikelijke straling is vrijgekomen. Het Kremlin reageert op berichten van eerder deze maand dat meetstations in Noord-Europa onverklaarbare radioactiviteit hebben gemeten die afkomstig zou zijn uit West-Rusland.

De geregistreerde deeltjes zouden volgens de internationale organisatie het resultaat zijn van een kernsplitsing die door mensen is veroorzaakt.

Ook de Zweedse en Finse atoomautoriteten hebben ongebruikelijke straling gemeten. Volgens de Finse autoriteit STUK waren de concentraties evenwel zo laag dat ze mogelijk zijn vrijgekomen bij normaal gebruik van een kernreactor. De Zweedse atoomautoriteit noemt de concentratie van de deeltjes ook erg laag, veel lager bijvoorbeeld dan de deeltjes die in Zweden werden gemeten na de Fukushimaramp in Japan in 2011.

"Geen alarmerende straling"

In een reactie op de metingen in Noord-Europa zei een woordvoerder van het Kremlin dat Rusland een "geavanceerd meetsysteem heeft en dat er geen sprake is van alarmerende straling".

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft landen gevraagd of zij ook opvallende stralingsdeeltjes hebben gemeten en of ze kunnen verklaren waar de deeltjes vandaan komen.

Nederland

Het RIVM heeft de meetgegevens uit Scandinavië geanalyseerd en komt eveneens tot de conclusie dat op basis van deze gegevens niet is te achterhalen wat de bron is. In Nederland zelf zijn geen ongebruikelijke stralingsdeeltjes gemeten, zegt het instituut.