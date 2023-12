'Jongens staan stevig achter Ten Hag' voor cruciaal Champions League-duel

Het is "weleens toxic" geweest bij Manchester United, geeft Scott McTominay toe. Maar, zegt de Schotse middenvelder meteen, niet onder Erik ten Hag. "De jongens staan stevig achter de manager." Precies wat de Nederlandse trainer wil horen, vlak voor het cruciale Champions League-duel met Bayern München, vanavond om 21.00 uur in Engeland. Bij winst kan United nog overwinteren op het hoogste Europese niveau. Maar het hangt af van de andere wedstrijd in de groep tussen FC Kopenhagen en Galatasaray. Onrust bij United Bij verlies is het avontuur in Europa voorbij. Een scenario dat Ten Hag niet goed uitkomt, want United staat na een beschamende nederlaag zaterdag thuis tegen Bournemouth (0-3) zesde in de Engelse Premier League. Het gaat op en neer op Old Trafford en dat betekent: onrust.

Het is anders dan onder sommige andere managers, toen de sfeer weleens giftig was. Scott McTominay

Als spelers op z'n McTominays steun uitspreken voor hun coach, is het grote gladstrijken begonnen. Ten Hag voelt de hetze van de Britse pers, journalisten cirkelen als gieren boven de microfoons waarin hij spreekt. Het zou rommelen in de selectie van United, vertelden de nieuwsbulletins, morrende sterren op de bank. De Tukker zou zijn greep op de groep verliezen, of al hebben verloren, en een breuk in de kleedkamer zou het allemaal nog erger maken. Vergif Onzin, zei de club, die vorige week journalisten van Sky Sports News, Manchester Evening News, The Mirror en het Engelse ESPN weerde op een persconferentie. "Ze moeten eerst naar ons komen", sprak Ten Hag. "En niet achter onze rug om dit soort artikelen publiceren. Dat is niet juist." Zelf gelooft Ten Hag niets van een gespleten spelersgroep. Als vergif in zijn selectie was gekropen, had United een aantal recente wedstrijden echt niet gewonnen, beet Ten Hag het hijgende journaille onlangs toe.

Erik ten Hag bespreekt wat met Antony, dit seizoen regelmatig bekritiseerd vanwege zijn spel - Foto: AFP

De Nederlandse trainer, vrijdag nog verkozen tot manager van de maand in de Premier League, zal de zeges op Everton (0-3) en recenter Chelsea (2-1) bedoelen. Maar na Bournemouth-thuis voelde McTominay maandag voor de clash met Bayern de noodzaak het voor zijn trainer op te nemen. "We hebben een geweldige staf. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de spelers. De manager kan niet veel doen vanaf de zijlijn, het moet komen van de spelers." Manager van de maand McTominay, die al José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick meemaakte bij United, veegt geruchten over verdorven lucht onder Ten Hag weg. "Het is anders dan onder sommige andere managers, toen de sfeer weleens giftig was. De jongens staan stevig achter de trainer. Dat heb ik in veel andere interviews gezegd en zo zal het blijven. Sommige mensen kunnen zich laten meeslepen door wat de spelers zouden denken of wat ze zeggen achter gesloten deuren. Maar iedereen wil het beste voor de club." Voorwaarts dus, er zit niets anders op. "We denken positief", benadrukt Ten Hag. Maar het debacle tegen Bournemouth deed de zege op Chelsea snel vergeten. Engels voetbalicoon en analist Gary Lineker zinspeelde zaterdag op vers drama: "Is iemand ooit 'manager van de maand' geweest en hetzelfde weekend nog ontslagen?"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies