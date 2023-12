Twee kandidaten voor Kamervoorzitterschap: Bosma en Van der Lee

De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer gaat tussen twee kandidaten: Martin Bosma (PVV) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA). Beiden hadden de afgelopen dagen al gemeld dat ze graag de opvolger worden van de vertrokken Vera Bergkamp. Andere gegadigden konden zich tot vanochtend melden, maar daar heeft niemand meer gebruik van gemaakt.

Donderdag is er een Kamerdebat over de nieuwe voorzitter: dan kunnen de twee kandidaten hun sollicitatie toelichten en ze beantwoorden dan vragen van de fracties. Aansluitend brengen alle Kamerleden hun stem uit. Dat gebeurt anoniem. Er zijn maximaal vier stemrondes. Als in die vierde ronde beide kandidaten evenveel stemmen halen, beslist het lot.

Bosma zit sinds 2006 in de Kamer. Hij is al jaren lid van het dagelijks bestuur (het presidium) en heeft als plaatsvervangend voorzitter veel debatten voorgezeten. In 2016 en 2021 deed hij ook een gooi naar het voorzitterschap, maar beide keren werd hij verslagen. Bosma werkte eerder onder meer als journalist.

Van der Lee is Kamerlid sinds 2017. Ook hij is lid van het dagelijks bestuur en ook hij heeft al Kamervergaderingen geleid. Eerder was hij onder meer hoofd voorlichting van GroenLinks en campagnedirecteur van Oxfam Novib.