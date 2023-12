Fortnite-maker Epic wint rechtszaak van Google

Google heeft een gevoelige nederlaag geleden in een rechtszaak die was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Een jury in Californië is van oordeel dat de techgigant een monopoliepositie heeft in zijn downloadwinkel de Play Store en daarmee de wet overtreedt. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de techgigant.

De zaak draait om twee belangrijke elementen van die downloadwinkel: de distributie en het kassasysteem. Van beide zegt de jury nu dat Google een monopoliepositie heeft en het dus aan alternatieven ontbreekt. Googles standpunt is juist geweest dat er wel degelijk alternatieven zijn; in de vorm van Apples App Store, alternatieve downloadwinkels en gameconsoles.

Het zit Epic dwars dat het in zowel de Play Store van Google als de App Store van Apple verplicht wordt om een percentage van de omzet (15 tot 30 procent) af te dragen.

'Winst voor ontwikkelaars en consumenten'

In een reactie noemt Epic het oordeel van de jury "winst voor alle ontwikkelaars en consumenten over de hele wereld". Google gaat in beroep tegen het oordeel. "Android en Google Play bieden meer keuze en openheid dan welk ander groot mobiel platform dan ook."

De uitspraak van de jury komt bijna twee jaar nadat Epic eenzelfde soort zaak tegen Apple grotendeels had verloren. Toen oordeelde de rechter dat Apple juist niet de concurrentieregels had overtreden. Eerder dit jaar heeft Epic het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd om zich over de zaak te buigen.

Epic hoopt uiteindelijk z'n eigen downloadwinkel aan te kunnen bieden en geen afdracht meer te hoeven te betalen. Zover is het nog niet. Een rechter moet volgend jaar bepalen wat het oordeel van de jury in de praktijk voor Google betekent.

De EU is al een stap verder, volgend jaar treedt de Digitale Marktenwet in werking die techbedrijven verplicht andere downloadwinkels en kassasystemen toe te laten.

Strijd sinds 2020

Epic strijdt al sinds 2020 voor meer vrijheid in de downloadwinkels van zowel Google als Apple. De game-ontwikkelaar besloot een versie van Fortnite op de markt te brengen waarin het de kassa's van de twee techreuzen omzeilt, waarna de app uit de downloadwinkels werd gehaald, Epic startte daarna rechtszaken tegen beide bedrijven.