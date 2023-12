Messi en Ronaldo oefenen in februari tegen elkaar; hun laatste ontmoeting?

Het zou weleens de laatste keer kunnen worden dat twee van de beste voetballers ooit elkaar op het veld treffen: op 1 februari spelen de clubs van Lionel Messi (Inter Miami) en Cristiano Ronaldo (Al Nassr) in het kader van de Riyadh Season Cup een oefenwedstrijd in de Kingdom Arena in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Het voornemen is niet nieuw, maar nu is er een datum bekend voor de confrontatie tussen beide wereldsterren, die elkaar met name in hun Spaanse periodes menigmaal op het veld tegenkwamen.

17-11

De inmiddels 36-jarige Messi speelde van 2004 en 2021 voor FC Barcelona en de twee jaar oudere Ronaldo droeg van 2009 tot 2018 het shirt van Real Madrid. De eerste onderlinge confrontatie betrof echter het Champions League-duel tussen Barcelona (Messi) en Manchester United (Ronaldo) in 2008.