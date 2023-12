Verdachte aangehouden voor aanslag bij loodgieter Vlaardingen

Voor de aanslag op het huis van een loodgieter afgelopen nacht in Vlaardingen is een man aangehouden. Dat laat de politie weten op X. Het gaat om een 26-jarige Rotterdammer. Hij werd omstreeks 01.00 uur aangehouden, een uur na de explosie.

De explosie vond plaats bij het huis van de lokale loodgieter aan de Gretha Hofstralaan. Daarbij sneuvelde een raam en een deur. Er was niemand thuis op het moment van de explosie en er vielen geen gewonden.

De knal was zo hard dat die scheuren in de bakstenen van het huis heeft veroorzaakt. Ook bij de buren zijn dakplaten losgeblazen, vertelt een NOS-verslaggever ter plaatse. In Schiedam, vier kilometer bij de explosie vandaan, was de knal te horen.

Panden en voertuigen van het bedrijf zijn vaker het doelwit van aanslagen geweest. Het is onduidelijk wat het motief achter de aanslagen is en van wie ze komen.

Geschokt

De explosie maakt veel los bij bewoners van de Gretha Hofstralaan. "Er was een jongen op de fiets die alles zag gebeuren. Er stapte een knul uit een rode auto zonder licht, die heeft iets bij de voordeur gedaan. Hij rent weg en springt in de auto en rijdt met volle vaart de wijk uit", vertelt een omwonende aan de verslaggever. Ook een hoogzwangere buurvrouw kwam na de ontploffing huilend en op blote voeten de straat op en stond tussen het glas.

"Hopelijk brengt deze aanhouding ons iets dichter bij duidelijkheid rond dit drama van aanslagen", vertelt burgemeester van Vlaardingen Bert Wijbenga. "De aanhouding heeft plaatsgevonden in Rotterdam. Het gaat om een man die ernstig verdacht is van betrokkenheid."

"Het is een serie aanslagen die elke keer gericht is op een relatie met de onderneming. Je kunt je bijna niet voorstellen dat iemand dat spontaan doet: er moet echt een verhaal achter zitten", aldus de burgemeester.

Loodgietersbedrijf vaker doelwit

Het is de zoveelste explosie aan het adres van het loodgietersbedrijf. Afgelopen zaterdag werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden.

Ook bij panden van het loodgietersbedrijf aan de Koninginnestraat zijn de afgelopen maanden explosies geweest. Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen besloot afgelopen weekend om de panden te sluiten.

Gisteren bezocht Wijbenga bezorgde omwonenden. Zij zeggen tegen omroep Rijnmond flinke stress te ervaren vanwege de aanslagen. De burgemeester beloofde extra toezicht en observatie. Desondanks was er vannacht dus weer een explosie. Het is onbekend waarom de loodgieter doelwit is.

De schade aan de woning was groot na de ontploffing: