Turkse voetbalbond legt competitie stil na mishandeling scheidsrechter

De Turkse voetbalbond heeft tot nader order de competitie stilgelegd als reactie op de vuistslag waarmee een scheidsrechter door Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca gisteren naar de grond werd geslagen.

Dat gebeurde vlak na afloop van de wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor die in 1-1 eindigde. Scheidsrechter Halil Umut Meler, die ook nog in zijn gezicht werd geschopt toen hij op de grond lag, hield er een breuk onder zijn oog aan over. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

'Genoeg is genoeg'

De beslissing van de Turkse bond was de uitkomst van een spoedoverleg. "Deze aanval is een schande voor het voetbal", verklaarde bondsvoorzitter Mehmet Buyukeksi. "Genoeg is genoeg." De voorzitter benadrukte dat alle betrokkenen gestraft zullen worden.