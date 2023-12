FrieslandCampina schrapt in Nederland ruim 900 banen, wereldwijd 1800

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina schrapt in Nederland ruim 900 banen bij een reorganisatie waarbij wereldwijd 1800 banen verdwijnen. Het gaat om arbeidsplaatsen in vrijwel alle onderdelen van de organisatie.

"Vandaag is een zware dag voor FrieslandCampina", zegt topman Jan Derck van Karnebeek. "We kondigen nu moeilijke, maar noodzakelijke stappen aan om onze kosten structureel te verlagen. We beseffen dat de mededeling over het verlies van arbeidsplaatsen een grote impact heeft op de betrokken mensen."

'Grote schok'

Vakbond CNV noemt het banenverlies een grote schok. "Dit geeft ontzettend veel onzekerheid voor medewerkers", zegt Henk Jongsma van CNV Vakmensen. Hij verwacht dat er vooral kantoorbanen zullen verdwijnen. "De productie is de dobber waar het bedrijf op drijft. En daar zijn de afgelopen tijd al slagen gemaakt, zo zijn vestigingen samengevoegd."

Al in oktober zei het bedrijf, met het hoofdkantoor in Amersfoort, dat er een reorganisatie aankwam. Maar toen was nog niet duidelijk om hoeveel banen het gaat. De reorganisatie moet in 2026 een jaarlijkse kostenbesparing van 400 tot 500 miljoen euro opleveren. Volgens het bedrijf is dat nodig om goed te concurreren.

Winst gedaald

In de eerste helft van dit jaar is de winst van FrieslandCampina hard gedaald tot 8 miljoen euro. In de eerste helft van 2022 was de winst 139 miljoen. Het bedrijf zei toen dat de verkoop van de consumentenmerken onder druk stond door "hardnekkige inflatie en gedaalde koopkracht onder consumenten".

Er werken in totaal bijna 22.000 mensen bij FrieslandCampina, de meesten in Europa. Het bedrijf is een coöperatie. De eigenaren zijn zo'n 15.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Zij leveren ook de melk die FrieslandCampina verkoopt en gebruikt voor het maken van babyvoeding, kaas, yoghurt en andere zuivelproducten.