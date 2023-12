Rusland ronselt buitenlands kanonnenvoer voor oorlogsmachine

"Rusland blijft grote groepen slecht getrainde soldaten naar de frontlijn sturen, waar ze bij bosjes sterven", zegt defensiedeskundige Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies. "Maar het lukt Rusland blijkbaar niet om die tekorten op de gewone manier aan te vullen. Daarom stroopt het de hele wereld af op zoek naar extra mankracht."

'Stop met het rekruteren van onze mensen'. Met die woorden richtte de Nepalese ambassadeur in Moskou zich tot de Russische regering, nadat zes Nepalezen die hadden meegevochten met het Russische leger sneuvelden aan het front in Oekraïne. Ook uit andere landen haalt Rusland soldaten. Zo kwam eerder naar buiten dat Rusland Cubanen rekruteert en dat er Syriërs, Afghanen, Serviërs en Libiërs meevechten aan Russische zijde.

Rusland ziet ook kansen bij buitenlanders in eigen land. Zo ontdekte de BBC dat Rusland migranten aan de grens met Finland oppakt en rekruteert. En sommige organisaties adviseren buitenlandse studenten aan Russische onderwijsinstellingen om het land per direct te verlaten om onder de mobilisatie uit te komen.

Volgens Wijninga moet Rusland met flinke bedragen over de brug komen, willen mensen alles achterlaten voor een reis naar het front. "Maar geld is echt geen probleem voor Rusland."

"Er wordt hun een worst voorgehouden", zegt Smeets. "Een hoog salaris, een Russisch paspoort, of een goede baan in de bouw. Van alles wordt ingezet om de kandidaten over de streep te trekken."

"Geen makkelijke taak", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. "Heel veel jonge mannen zijn naar het buitenland gevlucht omdat ze het leger niet in willen." Rusland moet dus creatief te werk gaan om aan genoeg mensen te komen. Dat gebeurt dus onder meer door rekrutering in landen als Nepal, Cuba, Servië en in landen in Centraal-Azië.

Mijn kennis is bang dat hem datzelfde lot te wachten staat en probeert dus zo onopvallend mogelijk door het leven te gaan. Sinds kort heeft hij een Russische vriendin en hij hoopt dat ze snel kunnen trouwen. Met een verblijfsvergunning zou hij weer rustig over straat kunnen, zonder de angst om te moeten vechten in Oekraïne."

Zo werkt en woont een kennis van mij, een Cubaanse man, illegaal in Moskou. Al bijna twee jaar gaat hij zo min mogelijk de straat op, om maar niet in handen te vallen van de veiligheidsdiensten. Twee huisgenoten van hem, ook illegale gastarbeiders uit Cuba, werden vorig jaar aangehouden bij de metro en kregen de keus: meevechten in het Russische leger of directe uitzetting naar Cuba.

"Ook buitenlandse gastarbeiders, die vaak illegaal in Rusland zijn, zijn een makkelijke 'prooi' voor de rekruteringsbureaus. Vaak wordt hun veel geld of een verblijfsvergunning beloofd als ze een tijd in het leger hebben gediend. Of ze worden simpelweg gechanteerd met hun status.

Toch tekenen sommigen een contract, gelokt door geld of andere beloningen, om uiteindelijk aan het front in Oekraïne te belanden. "Hoe ze daar precies terechtkomen, is niet duidelijk", zegt Wijninga. "We weten niet of ze een gedegen training doorlopen of dat ze meteen een wapen in de armen geduwd krijgen. Goed voorbereid worden ze waarschijnlijk niet. Ook Russische soldaten gaan vaak direct naar het front."

Tijd rekken

Strijders uit het buitenland versterken niet alleen het leger, ze worden volgens Smeets ook ingezet om Ruslands imago op te poetsen. "Het moet uitstralen; 'kijk eens wie er allemaal voor ons willen vechten!'"

Volgens hem vechten er geen massa's buitenlanders mee aan Russische zijde. Toch kunnen ze op den duur wel bijdragen, zegt Smeets. "Want in tegenstelling tot Oekraïne heeft Rusland geen haast. Tijd rekken werkt in hun voordeel, onder meer omdat de westerse steun gestaag afneemt."

Wijninga denkt dat het Rusland ook helpt met het vergroten van draagvlak voor de oorlog in eigen land. Poetin heeft zich vrijdag kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, en hoopt tijdens zijn vijfde termijn de oorlog in Oekraïne voort te zetten: "Elke buitenlander die sneuvelt aan het front, is in ieder geval één Russisch slachtoffer minder."

In oktober publiceerden we deze video over Cubanen die worden geronseld voor het Russische leger.