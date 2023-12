Handbalsters kennen geen angst op WK: 'Wie het ook is, laat maar komen'

Lois Abbingh speelt dinsdagavond met Oranje een zware kwartfinale tegen Noorwegen. Een wedstrijd die de speelsters van Oranje liever pas later in het toernooi hadden willen spelen. - NOS

Een kort nachtje was het voor Abbingh, zondagnacht. Er moest een reis vanuit het Deense Frederikshavn worden gemaakt, omdat Nederland in het Noorse Trondheim tegen Noorwegen speelt. Maar die reis verliep niet vlekkeloos vanwege problemen met het vliegtuig. Daardoor lag de selectie van Oranje pas om 1.30 uur op bed.

Een wedstrijd in Noorwegen tegen het thuisland en ook nog eens de regerend wereldkampioen is wel een ander verhaal.

"Je valt nu pas midden in de nacht in slaap. Dat is wel vervelend voor ons herstel. We kunnen ook geen volledige training doen, want het lichaam heeft in deze fase van het toernooi wel rust nodig."

"Maar het zegt denk ik heel veel over ons dat we nu het gevoel hebben dat het niet uitmaakt wie er komt. Na zes overwinningen zitten we er goed in. Het is wel jammer dat we al zo vroeg in het toernooi tegen Noorwegen spelen, het had ook een finale kunnen zijn", vertelt de opbouwspeelster.

Het vertrouwen bij Abbingh, maar ook bij de rest van het team, op een goed resultaat is er zeker. De vorm is er weer, nadat Oranje jarenlang worstelde na de winst van de wereldtitel in 2019. Wat het geheim nu is?

"De trainer en wij hebben van tevoren met elkaar besproken hoe we tactisch willen spelen. Daarin hebben we heel goede mix gevonden. Daarnaast hebben we als team veel met elkaar gezeten, bijvoorbeeld besproken wat we in stresssituaties doen. We hebben elkaar als team goed leren kennen en zijn echt tot elkaar gekomen."

De gedachten gaan dan ook wel terug naar 2019. "Het verloop van het toernooi is wel anders, want toen verloren we wat meer gedurende het WK. Maar iedereen weet dat wanneer we zo blijven spelen dat we iedereen kunnen verslaan."