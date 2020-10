Wekdienst 17/10: 'Gewoon' Eredivisievoetbal • Nieuw-Zeeland stemt

wekdienst ardern - EPA | NOS

Goedemorgen! De meeste prof- en amateursport ligt stil, maar in de Eredivisie wordt vandaag gewoon gespeeld. En het is wachten op de uitslag van de verkiezingen in Nieuw-Zeeland, waar een grote overwinning voor premier Ardern wordt verwacht.

Vandaag is het rustig najaarsweer met zowel zon als wolkenvelden. Misschien valt er in het noordwesten een buitje. Het wordt vanmiddag ongeveer 12 graden. Morgen verandert er niet veel.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Staatsbosbeheer verwacht vanwege de herfstvakantie en het relatief goede weer veel mensen in natuurgebieden. Bezoekers op de Sallandse Heuvelrug wordt gevraagd om niet met de auto of motor te komen. "En we hopen dat mensen op de paden blijven en niet samenscholen", zegt boswachter Ine Nijveld in het NOS Radio 1 Journaal.

Nieuw-Zeelanders konden vandaag naar de stembus. Premier Jacinda Ardern, geprezen om haar succesvolle corona-aanpak, is favoriet. De vraag is niet óf haar Labour Party de verkiezingen wint, maar met hoeveel voorsprong.

In de Eredivisie speelt vanavond Heracles Almelo tegen RKC Waalwijk, AZ tegen VVV Venlo en Willem II tegen FC Twente.

Wat heb je gemist? De Franse politie heeft vier mensen opgepakt na de onthoofding van een leraar in een stad in de buurt van Parijs, melden Franse media op basis van een gerechtelijke bron. Onder de arrestanten is een minderjarige. Ze zouden allen familie zijn van de dader, die gistermiddag is doodgeschoten door agenten.

Ander nieuws uit de nacht: Onrustig in Haagse wijk Duindorp, jongeren steken brandjes aan: er zijn onder meer een brommer en ondergrondse vuilcontainers uitgebrand en een bushokje is vernield. Agenten waren volop aanwezig in de wijk. Ook zijn er ME'ers ingezet, met schild en wapenstok.

12 jaar cel geëist voor ontvoeren en in zee gooien van Nederlandse op Curaçao: de 17-jarige Nederlandse stagiair zou ook zijn beroofd, aangerand en vastgebonden. De verdachten, een man en een vrouw, bekenden bij een eerdere zitting schuld, maar trokken die bekentenis gisteren weer in.

Ruim 22 miljoen Amerikanen hebben hun stem vervroegd uitgebracht: een van de redenen voor het grote aantal vroege stemmers is dat kiezers vanwege de coronapandemie drukte willen vermijden. Tot nu toe is de helft van de stembiljetten per post afkomstig van kiezers ouder dan 64 jaar. En dan nog even dit: Eindelijk een beetje goed nieuws over de natuur. De bultrug herstelt zich nadat de walvissoort bijna was uitgestorven. Naar schatting zwemmen er dit jaar meer dan 30.000 langs de Australische oostkust. Ondertussen dragen ze ook een steentje bij in de strijd tegen klimaatverandering, door grote hoeveelheden CO2 te absorberen. Australië-correspondent Eva Gabeler maakte voor het NOS Journaal deze bijzondere reportage voor de kust van Sydney:

