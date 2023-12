Wekdienst 12/12: Gökmen T. hoort straf voor gevangenis-incidenten • Zelensky op bezoek in VS

Goedemorgen! Tramschutter Gökmen T., die al levenslang heeft voor de tramaanslag in Utrecht in 2019, hoort zijn straf voor een reeks incidenten in de gevangenis. En de Oekraïense president Zelensky ontmoet in Washington Biden.

Eerst het weer: In het noordoosten is het vanmorgen mistig. Verder neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, vanmiddag gevolgd door buiige regen. Bij een hooguit matige zuidoostenwind wordt het 7 tot 10 graden.