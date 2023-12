Weer aanslag bij loodgieter Vlaardingen, ondanks extra toezicht

Bij een woning in Vlaardingen is vannacht een ontploffing geweest. Volgens de politie is een raam en een deur van de woning gesneuveld. Het gaat om het huis van een lokale loodgieter. Panden en voertuigen van het bedrijf zijn al vaker het doelwit van aanslagen geweest.

Rond middernacht ging het mis bij de woning aan de Gretha Hofstralaan. Niemand is gewond geraakt bij de explosie. Afgelopen zaterdag werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden.

Ook bij panden van het loodgietersbedrijf aan de Koninginnestraat zijn de afgelopen maanden explosies geweest. Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen besloot afgelopen weekend om de panden te sluiten, ook die aan de Gretha Hofstralaan.

Gisteren bezocht Wijbenga bezorgde omwonenden. Zij zeggen tegen omroep Rijnmond flinke stress te ervaren vanwege de aanslagen. De burgemeester beloofde extra toezicht en observatie. Desondanks was er vannacht weer een explosie. Het is onbekend waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagplegers.