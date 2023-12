Hockeysters sluiten Pro League-reeks af met monsterzege, bonuspunt mannen

De Nederlandse hockeysters hebben in Argentinië laten zien waarom zij de nummer één van de wereld zijn. Het eerste Pro League-blok werd afgesloten met een indrukwekkende zege op Argentinië (7-1), de mondiale nummer drie. Het was de vierde zege in vier duels die de ploeg van bondscoach Paul van Ass speelde in Santiago del Estero. Na flinke overwinningen op Groot-Brittannië (8-0 en 5-1) en Argentinië (4-1 en 7-1) gaat Nederland, dit jaar Europees kampioen geworden, aan de leiding met 12 punten, 24 doelpunten voor en 3 tegen. "We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld. Ik ben zo trots op het team", zei Felice Albers na de totale overrompeling van de Argentijnse hockeysters. Gelijkspel mannen De Nederlandse mannen sloten het eerste Pro League-blok van vier wedstrijden af met een 3-3 gelijkspel tegen Argentinië. Een vermoeid ogend Oranje, dat wel koploper is, herstelde zich in Santiago del Estero twee keer knap van een achterstand, maar zag de volle winst alsnog in rook opgaan. Nederland won vervolgens de shoot-out en dat leverde een bonuspunt op.

Thierry Brinkman - Foto: Pro Shots

Opgejut door het snelle ritme van de feestmuziek die de lokale fans op de tribunes in Santiago del Estero speelden, begonnen de Nederlandse vrouwen vurig aan de tweede ontmoeting met Argentinië. Waar Oranje vrijdag pas in het vierde kwart afstand nam, leek het maandag al vroeg beslist. Na tien minuten stond het door een strafcorner van Yibbi Jansen, een slalom langs enkele lichtblauwe tenues van Freeke Moes en een harde pegel over de grond van en Luna Fokke al 3-0. Frommelen Wedstrijd beslist, zo leek het, misschien dat het daarom allemaal iets minder snel ging in het tweede kwart. Al hield Oranje wel de druk erop. "We zakten wat in snelheid. Maar ze speelden erg goed", zei bondscoach Van Ass in de rust over de eerste twee kwarten. Na rust duurde het even voordat Nederland het overwicht omzette in doelpunten. Pas tegen het einde van kwart drie benutte Frédérique Matla een strafbal (4-0) en frommelde Pien Dicke even later de bal binnen (5-0).

Freeke Moes - Foto: ANP

Op de toeter kreeg Pien Sanders wat hulp van de Argentijnse goalie toen ze uithaalde in de rebound van een strafcorner (6-0). En ook Matla kreeg bij haar tweede van de avond (7-0) wat hulp van een Argentijnse, die de bal klungelig wegwerkte. De Argentijnse hockeysters redden voor eigen fans nog wel de eer: Augustina Gorzelany sloeg een strafcorner binnen (7-1). Van de tribunes klonk bescheiden gejuich, maar Gorzelany rende met een beteuterde blik terug naar de eigen helft. Wetende dat voor tegenstanders van zo'n sterk Nederlands team weinig te lachen valt.

Luna Fokke - Foto: ProShots