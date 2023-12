Hockeysters rollen rivaal Argentinië op: Pro League-reeks afgesloten met 7-1 zege

Opgejut door het snelle ritme van de feestmuziek die de lokale fans op de tribunes in Santiago del Estero speelden, begon Nederland vurig aan de tweede ontmoeting met Argentinië. Waar Oranje vrijdag pas in het vierde kwart afstand nam , leek het maandag al vroeg beslist.

Het was de vierde zege in vier duels die de ploeg van bondscoach Paul van Ass speelde in Santiago del Estero. Na flinke overwinningen op Groot-Brittannië (8-0 en 5-1) en Argentinië (4-1 en 7-1) gaat Nederland, dit jaar Europees kampioen geworden, aan de leiding met 12 punten, 24 doelpunten voor en drie tegen.

Wedstrijd beslist, zo leek het, misschien dat het daarom allemaal iets minder snel ging in het tweede kwart. Al hield Oranje wel de druk erop. "We zakten wat in snelheid. Maar ze speelden erg goed", zei bondscoach Van Ass in de rust over de eerste twee kwarten.

Na rust duurde het even voordat Nederland het overwicht omzette in doelpunten. Pas tegen het einde van kwart drie benutte Frédérique Matla een strafbal (4-0) en frommelde Pien Dicke even later de bal binnen (5-0).