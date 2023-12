Franse Tweede Kamer stemt tegen omstreden migratiewet Macron

De Franse Tweede Kamer heeft tot veler verrassing tegen de omstreden migratiewet van de regering gestemd. Dat is een grote tegenslag voor president Emmanuel Macron. Binnenlandminister Gérald Darmanin heeft na de stemming zijn ontslag aangeboden, maar dat heeft Macron niet geaccepteerd.

Met de nieuwe wet wilde de regering strenge maatregelen nemen om het aantal migranten en met name het aantal illegalen te beperken. Migranten en asielzoekers moesten aan strengere eisen voldoen om in Frankrijk te mogen blijven. Het beheersen van de Franse taal werd onder meer een harde eis. Illegalen zouden makkelijker uitgezet kunnen worden.

Maar zonder meerderheid in het parlement is het moeilijk gebleken om de Franse Tweede Kamer, de Assemblée, achter het voorstel te krijgen. Zowel links als rechts had kritiek op de wet. Sommigen vonden de wet te streng. Anderen wilden juist hardere maatregelen om de asielinstroom te beperken. De radicaal-rechtse Marine Le Pen is blij dat het voorstel is weggestemd. Ze zegt dat Frankrijk nu tegen een "migratiegolf" wordt beschermd. De links-radicale Jean-Luc Mélenchon riep Darmanin op om op te stappen na het sneuvelen van de wet.

Terug naar tekentafel

Macron wil daar niets van weten. Hij heeft zijn minister gevraagd om met nieuwe ideeën te komen om de obstakels voor de wet te overwinnen. De regering kan nu besluiten de migratiewet terug te sturen naar de Senaat, het naar een gezamenlijke commissie van senatoren en afgevaardigden te sturen om een compromis te vinden, of het in te trekken. Dat laatste is onwaarschijnlijk.

Een laatste mogelijkheid is dat Macron via een artikel in de grondwet het parlement omzeilt. Eerder deed hij dat ook om de omstreden pensioenwet aangenomen te krijgen. Daar kwam veel kritiek op. Het is dus de vraag of Macron hier weer zijn vingers aan wil branden. Voor Macron staat er veel op het spel. De migratiewet is een belangrijk onderdeel van zijn beleid gedurende zijn huidige tweede ambtstermijn. Volgens critici wilde Macron met de strenge wet Le Pen de pas afsnijden. Over een half jaar zijn er Europese verkiezingen, en zij scoort beter in de peilingen.