Zwangere vrouw met medische complicaties verlaat Texas voor abortus

Een vrouw uit Texas is naar een andere staat uitgeweken om daar een abortus te ondergaan. De 31-jarige Cate Cox had vorige week van de rechter toestemming gekregen voor een abortus, maar het hooggerechtshof van Texas schortte dat vonnis op omdat de staat ertegen in beroep ging.

Cox is volgens Amerikaanse media een van de eersten die naar de rechter stapten sinds het schrappen van het landelijke recht op abortus. Ze heeft al twee kinderen en is ongeveer 20 weken zwanger. Haar ongeboren kind heeft het Edwardssyndroom, waarbij er een extra chromosoom is ontwikkeld. Kinderen die geboren worden met het syndroom zijn verstandelijk en lichamelijk gehandicapt.

De artsen van Cox in Texas zeiden geen abortus te kunnen uitvoeren uit vrees voor juridische gevolgen. Sinds vorig jaar is abortus in verschillende Amerikaanse staten weer strafbaar of alleen mogelijk onder strengere voorwaarden. Ook in Texas is dat het geval. Cox probeerde via de rechter een legale abortus te krijgen.

Abortus in Texas is wel legaal wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Tijdens de rechtszaak zei de vrouw bang te zijn voor haar eigen gezondheid. De rechter stemde in met haar verzoek.

Maar dat besluit werd opgeschort omdat de Texaanse minister van justitie Ken Paxton wil dat de Texaanse hooggerechtshof zich over de zaak buigt. Hij stelt dat Cox niet kan aantonen dat de zwangerschap ook haar eigen leven in gevaar kan brengen. Paxton verdedigt al jarenlang de anti-abortuswetten van de staat.

Een arts die gespecialiseerd is in afwijkingen tijdens zwangerschappen, zegt dat het verlengen van de zwangerschap niet in het belang is van de moeder. "Wanneer er dodelijke afwijkingen worden geconstateerd, is er alleen maar meer risico voor zwangere. Je stelt je lichaam bloot aan risico's, zonder enig voordeel, want de overlevingskans van het kind verandert niet."

Volgens het Centrum van Reproductieve Rechten, het bureau dat de vrouw bijstaat, heeft Cox geen tijd meer om op de uitspraak van het Hof te wachten. "Haar gezondheid staat op het spel. Ze is de eerste hulp op en af geweest en ze kon niet langer meer wachten", aldus een woordvoerder van het Centrum. Het bureau meldt niet naar welke staat ze is afgereisd.

Roe v. Wade

Het federale Hooggerechtshof schrapte in juni 2022 het landelijke recht op abortus. De abortuswetgeving kwam daardoor terug in handen van staten, die zelf mogen bepalen hoe abortuswetgeving gehandhaafd moet worden.

Een halve eeuw eerder, in 1973, was juist besloten het recht op abortus landelijk vast te leggen, als gevolg van de zaak Roe versus Wade.

Een aantal dagen nadat Cox haar zaak heeft aangespannen, is ook een vrouw uit de staat Kentucky een rechtszaak gestart voor een legale abortus. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.