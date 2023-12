Israëls jacht op de meest gezochte persoon in Gaza: Yahya Sinwar

Israëls militaire operatie tegen Hamas lijkt nu gericht op het vangen of doden van deze man. Maar wie is hij?

Premier Netanyahu zegt dat tientallen Hamasstrijders zich hebben overgegeven en noemt dit "het begin van het eind" van Hamas. Maar Israël is nog steeds op zoek naar de man die verantwoordelijk is voor de aanslagen van 7 oktober: Yahya Sinwar, leider van Hamas én de meest gezochte persoon in Gaza.

"Hij is dus goed bekend met Israëlische politiek, en zag ook hoe Israël afgelopen jaar enorm verdeeld was als het ging om de rechtsstaat", zegt Joas Wagemakers, Islamoloog aan de Universiteit Utrecht. "Het is dus goed mogelijk dat hij heeft gezien dat er nu momentum was voor een aanval."

Een groot deel van zijn volwassen leven bracht Sinwar door in gevangenissen in Israël: van 1988 tot 2011. Hij zat vast voor meerdere moorden, onder meer op Palestijnen die met Israël zouden hebben samengewerkt. In de gevangenis leerde Sinwar Hebreeuws en deed hij kennis op over het land en de politiek.

Sinwar werd in 1962 geboren in het Khan Younis-vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Zijn ouders kwamen uit de nu Israëlische stad Ashkelon, waar ze in 1948 vandaan verdreven werden tijdens de Nakba .

Andere leiders van Hamas, zoals Mohammed Deif, zijn de praktische leiders van de militaire vleugel van Hamas, zegt Wagemakers. Zij hielden zich bezig met uitvoering en worden gezien als de 'uitvoerders' van de aanval. "Sinwar heeft oog voor wat er in Israël speelt, zoals de kritiek op premier Netanyahu. Hij weet hoe je kan spelen met de interne conflicten en onrust in Israël."

Tijdens zijn gevangenschap besloot Sinwar zich in te zetten voor de Palestijnse zaak. Eind jaren tachtig sloot hij zich aan bij Hamas, waar hij een van de oprichters werd van de Majd: de geheime dienst van Hamas.

Gevangenenruil

In 2011 kwam Sinwar weer op vrije voeten bij een controversiële gevangenenruil: de gegijzelde Israëlische soldaat Gilad Shalit werd vrijgelaten in ruil voor 1027 Palestijnen die door Israël waren vastgezet.

"Helaas is hij vrijgelaten na de Gilad Shalit-overeenkomst", zeht Michael Koubi, oud-hoofd verhoren van de Israelische veiligheidsdienst. Koubi zegt dat hij tegen de vrijlating van Sinwar was. "Ik wist dat hij de Israeliers een hoop problemen zou bezorgen." Koubi ondervroeg Sinwar toen hij nog in de gevangenis zat. In totaal spendeerde hij 180 uur met Sinwar. "Hij wil Joden doden. Hij zei me dat je ze het beste met een machete kunt doden. Het kan hem niet schelen of het een jongen, een kind of een vrouw is."

"Er zijn veel verhalen over Sinwar", zegt Wagemakers. "Hij staat bekend als de 'slager van Khan Younis'. Zulke verhalen bestaan wel over hem, maar in hoeverre ze waar zijn dat weet ik niet."