Zwemmers 'staan er goed voor' na zes keer EK-goud, maar vlag kan nog niet uit

Zes gouden en vijf bronzen medailles en persoonlijke records: het was een mooie oogst voor de Nederlandse zwemploeg bij de EK kortebaan in het Roemeense Otopeni. "Ze staan er goed voor", zegt Femke Heemskerk, oud-zwemmer en tegenwoordig zwemanalist. Haar collega Johan Kenkhuis heeft ook een positief gevoel overgehouden en spreekt van "een mooi meetmoment ."

Zo liet de in de Verenigde Staten geboren Caspar Corbeau zich gelden met een gouden en drie bronzen medailles, maakten Arno Kamminga en Tes Schouten hun rol als medaillekandidaat waar en klom Kira Toussaint weer een stapje dichter naar haar beste niveau.

'Winnen komt van pas'

Kenkhuis ziet ook wel dat er een hoop grote namen ontbraken bij de EK. Maar wie er niet is, kan je ook niet verslaan, zegt Heemskerk.

Kenkhuis ziet het succesvol zijn in finales als een belangrijke les: "Een winnende ervaring is wel iets wat van pas komt in je toolbox." Voor iemand als Tessa Giele, die goud won op het niet-olympische onderdeel 50 meter vlinderslag, is goud winnen bij een groot toernooi nog geen vanzelfsprekendheid.

Giele schaarde zich met haar overwinning in een rijtje met namen als Inge de Bruijn, Hinkelien Schreuder en Ranomi Kromowidjojo. In het verleden allemaal winnaars van goud op dit onderdeel. Maar of dit een aankondiging is van een nieuwe generatie Nederlandse topzwemmers?

Dit zijn de zes gouden medailles tijdens het EK kortebaan: