Buurt ongerust na vier aanslagen op loodgieter Vlaardingen

Na vier aanslagen op auto's en panden van een loodgieter in Vlaardingen, ervaren omwonenden stress. Burgemeester Wijbenga ging daarom vanmiddag op bezoek bij bezorgde omwonenden. "Ik wil hier gewoon prettig wonen en niet met stress door mijn eigen huis lopen", aldus een van de bewoners tegen Rijnmond.

In april werd twee keer in een week een pick-uptruck van het loodgietersbedrijf opgeblazen. Bij de tweede explosie raakte ook een woning beschadigd. Volgens Rijnmond lag de hele straat bezaaid met brokstukken.

Ook de auto van een gezin in de buurt liep schade op. Dat had veel impact. "Mijn vrouw en dochter hebben er heel veel last van gehad. Je hebt constante stress en bent bang voor de consequenties", zegt de vader van het gezin tegen de regionale omroep.

De politie voerde de beveiliging rond het loodgietersbedrijf op. Zo werden er camera's opgehangen. Het bleef daarna maandenlang rustig, tot vorige week.

Op 5 december ging een explosief af bij een huis aan de Oosterdwarsstraat. Voor het huis zou een bus van de loodgieter hebben gestaan. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond.

Drie dagen later werden door een explosie ruiten uit het bedrijfspand van de loodgieter geblazen. Afgelopen weekend werd er een verdacht pakketje voor de deur van een woning in de wijk achtergelaten. Het pakket werd meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en veroorzaakte geen schade. Meerdere bronnen melden aan Rijnmond dat het pakket werd achtergelaten voor het huis van de loodgieter.

Waarom de loodgieter doelwit is van deze acties is niet bekend.

'We zetten alles op alles'

Burgemeester Wijbenga zag genoeg reden om het bedrijfspand, het aangrenzende huis en de woning van de loodgieter te sluiten. "Ik merk dat mensen echt geschokt zijn door de knallen en de schade en dat ze heel bezorgd zijn over hun persoonlijke veiligheid. Er kunnen mensen gewond raken", aldus Wijbenga.

De burgemeester zegt dat er alles aan gedaan wordt om meer aanslagen te voorkomen. "We zetten echt alles op alles. Dat betekent extra toezicht en observeren."

Buurtbewoners zijn daardoor niet gerustgesteld. "Mijn vrouw slaapt niet en mijn dochter, die aan de straatkant haar kamer heeft, slaapt ook heel weinig. Er staat nu wel een camera, maar ze deinzen nergens voor terug en gaan gewoon door. Ik wil niet meer van huis. Ik wil bij m'n dochter blijven en de katten niet alleen laten. Je komt in een beschermmodus."