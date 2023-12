Derna drie maanden later: 'We duiken nog steeds dagelijks lichamen op'

Op afstand maakte Midden Oosten correspondent Daisy Mohr met een lokale cameraman deze video over Abu Bakr en zijn team. Elke dag duiken ze nog botten en schedels op. Let op, de video bevat schokkende beelden:

Ze sprak haar zus net voor de vloedgolf een deel van haar huis meesleurde. "Ze zei nog: 'maak je geen zorgen, zus, alles goed hier bij ons'. En dat was de laatste keer dat ik haar sprak." Alleen Alhanoshi en haar ouders overleefden de ramp. Onlangs is DNA afgenomen in de hoop dat te kunnen matchen met de botten die nog dagelijks overal in Derna worden gevonden. "Het duurt allemaal eindeloos."

In het Libische Derna kwam drie maanden geleden de zwaarste tropische storm in de regio ooit aan land. Dikke modder en water spoelde een kwart van de stad weg. De ravage is er nog altijd enorm.

Van wederopbouw is in Derna nog geen sprake, het is vooral puinruimen en zoeken naar stoffelijke overschotten. Naar schatting 40.000 families zijn ontheemd. Hun huis is verdwenen of onbewoonbaar en niemand weet hoeveel duizenden mensen nog vermist worden. Alhanoshi: "Ik denk dat er 24.000 doden en vermisten zijn. Het exacte aantal is nog altijd onduidelijk. We wachten op informatie van de overheid."

Betaalde prijs

Ook Hamdi Beledey zit met vragen: kwamen zijn familieleden in een massagraf terecht, liggen ze onder het puin van hun huis of zijn ze door de enorme kracht van de vloedgolf in zee verdwenen?

De eerste dagen na de ramp ging hij alle ziekenhuizen in de omgeving af. Hij bekeek duizenden lijken in de hoop iemand te herkennen. Zijn ouders en zijn zusje zaten er niet tussen. "De prijs die we betaald hebben is heel erg hoog. Geen schat op deze wereld zal ook maar één van mijn familieleden vervangen. Ik wil verder niets van deze wereld, ik wil ze gewoon vinden", zegt hij terwijl hij zijn tranen niet kan bedwingen.

Hij verloor meer dan twintig familieleden. Het beste waar hij nu op kan hopen is dat hun botten worden gevonden.

In de hoop zoveel mogelijk nabestaanden antwoorden te geven, zoeken de duikers elke dag. "Totdat we het allerlaatste botje uit zee hebben gehaald", zegt El Sassi.

Andere lokale teams spitten in de puinhopen in de stad en komen elke dag weer terug met zakken vol botten. En Alhanoshi houdt de moed er in. "Als architect hoop ik mee te werken aan de wederopbouw. Met elkaar zullen we Derna weer opbouwen. En ik weet zeker: het zal heus mooi worden. Maar wat we niet terug kunnen krijgen, zijn onze mensen, onze vrienden, onze families. En dat doet veel pijn."

Bekijk hier vanuit de lucht wat er op 10 september in Derna gebeurde: