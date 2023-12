Navalny verplaatst uit strafkolonie, onduidelijk waar hij nu verblijft

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny verblijft niet meer in de strafkolonie waar hij vorig jaar werd opgesloten. Dat meldt zijn woordvoerder. Waar hij nu verblijft, is niet bekend. Zijn vertrouwelingen maken zich grote zorgen, gezien de slechte gezondheid van Navalny.

Zijn advocaat meldde zich vandaag bij de beruchte IK-6 strafkolonie. Daar kreeg hij van gevangenispersoneel te horen dat de 47-jarige Poetin-criticus niet meer op de lijst met gevangenen stond, zegt Navalny's woordvoerder Kira Jarmysj.

"Net als vrijdag probeerden de advocaten vandaag IK-6 en IK-7 te bereiken", zegt Jarmysj. Daarmee verwijst ze naar twee kolonies in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, waar Navalny zou kunnen zijn. "Ze hebben zojuist in beide kolonies tegelijk te horen gekregen dat hij er niet is."

Het Witte Huis zegt zich "ernstig zorgen" te maken.

Slechte gezondheid

Navalny is een van de bekendste tegenstanders van de Russische president Poetin. In totaal zit hij een celstraf uit van meer dan dertig jaar. In de strafkolonie is zijn gezondheid flink achteruitgegaan, volgens zijn bondgenoten door de slechte behandeling.

Jarmisj vertelt dat Navalny recent nog onwel is geworden in zijn cel. "Hij was misselijk en lag op de grond. Gevangenispersoneel snelde toe, legde hem op bed en diende hem een infuus toe", zegt ze. "We weten niet wat de oorzaak was, maar gezien het feit dat hij geen eten krijgt, in een cel zonder ventilatie wordt gehouden en minimale tijd buiten krijgt, lijkt het op flauwvallen van de honger."

Dagenlange stilte

Het nieuws over zijn vermissing volgt na een dagenlange radiostilte rondom Navalny. Zijn team sloeg alarm nadat hij niet zoals gewoonlijk per video was verbonden met een rechtszitting, al kwam dat volgens het gevangenispersoneel door een gebrek aan elektriciteit.

Ook waren brieven aan of van Navalny al een week niet bezorgd, zegt zijn team.

Poetin-criticus

Navalny werd in augustus veroordeeld tot nog eens negentien jaar cel, na eerder al tot 11,5 jaar cel te zijn veroordeeld. Hij is onder meer aangeklaagd voor "het oprichten van een extremistische beweging". Navalny bracht met zijn anti-corruptiestichting sinds 2011 misstanden aan het licht, zoals over de met verduisterd geld gefinancierde bouw van een miljardenpaleis aan de Zwarte Zee dat in bezit zou zijn van Poetin. Ook spreekt hij zich fel uit tegen de Russische oorlog in Oekraïne.

Na een mislukte vergiftigingspoging in 2020 werd Navalny behandeld in Duitsland. Toen Navalny een half jaar later terugkeerde naar Rusland, werd hij direct bij aankomst op het vliegveld opgepakt en vastgezet.