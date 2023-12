Achterstand IND blijft groeien: meer dan 70.000 asielzoekers wachten op een beslissing

Het aantal zaken waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog een beslissing over moet nemen, is opgelopen tot 70.660, inclusief 26.630 aanvragen voor nareizigers. Niet eerder was het aantal openstaande aanvragen bij de IND zo groot. Dat het tekort oploopt, komt niet door een toename van het aantal asielaanvragen, maar doordat beslissingen meer tijd kosten, concludeert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit jaar vroegen tot en met november ongeveer 45.000 mensen asiel aan. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, maar een stuk minder dan in 2015. De piek in het najaar is nu wel hoger. Op basis van de laatste asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft het COA op 1 januari 2025 zo'n 96.000 opvangplekken nodig. Op dit moment verblijven er zo'n 63.000 mensen in de asielopvang.

Doordat er volgend jaar ook een aantal noodopvanglocaties sluit, moet het COA voor het einde van volgend jaar 52.900 nieuwe opvangplekken realiseren. Een COA-woordvoerder wijt dat hoge aantal mede aan de oplopende beslistermijn bij de IND.

Na de crisis vorige zomer is de beslistermijn verlengd van 6 naar 15 maanden. Volgens de IND doet de immigratiedienst nu gemiddeld een jaar over een aanvraag, tegenover 36 weken in februari van dit jaar. In 2015, toen 60.000 mensen een asielverzoek indienden, deed de dienst veel korter over een aanvraag: 15 weken. Op dit moment wachten er al bijna 5500 asielzoekers langer dan 15 maanden. Het aantal medewerkers bij de immigratiedienst is sinds 2015 ongeveer verdubbeld. In 2015 had de dienst zo'n 2900 werknemers in dienst, in augustus 2023 waren dat er 5.739. De IND stelt dat het de toename van het aantal aanvragen onmogelijk bij kan houden, ook niet door het aannemen van nog meer personeel. De dienst heeft een opdracht om over 22.000 eerste asielaanvragen per jaar te beslissen, maar doet er in de praktijk meer.

Opdracht versus aantal genomen en openstaande beslissingen - Foto: NOS