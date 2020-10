Ziekenhuizen bezorgd over komend griepseizoen • Angela Merkel: 'Elke dag telt'

De griepgolf van komende winter verhoogt de druk op ziekenhuizen verder. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss tegen persbureau ANP. "Mensen met griep, maar ook andere luchtwegvirussen, hebben klachten die overlappen met de symptomen van covid-19. Zelfs een milde griepgolf gaat dus tot extra werk leiden."

In het CWZ ziekenhuis in Nijmegen, waar Voss werkt als arts-microbioloog, wordt daarom binnenkort begonnen met het testen van mensen op corona en griep tegelijk. "Dat scheelt wat werk, omdat je maar één keer genetisch materiaal hoeft af te nemen. Aan de andere kant neemt ook het aantal mensen met een snotneus toe", zegt hij tegen het persbureau.

Een woordvoerder van het Erasmus MC in Rotterdam zegt dat ziekenhuizen zich zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van grieppatiënten. "Maar vanwege corona is het wel roeien met de riemen die we hebben. We verwachten vanwege de griep extra drukte. Bovendien gaat ook het personeel besmet raken, wat nog meer druk op de capaciteit legt." Volgens hem is het griepseizoen om die redenen elk jaar een "zware tijd" voor het Erasmus MC, maar dit jaar is de druk extra hoog.