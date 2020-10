Meer dan 32.000 besmettingen in Frankrijk • Italië komt met nieuwe coronamaatregelen

Het Bravis Ziekenhuis stelt alle geplande operaties vanaf maandag uit. Het ziekenhuis heeft een vestiging in Roosendaal en in Bergen op Zoom.

"Het aantal coronapatiënten in de kliniek is hoog en ook het aanbod van coronapatiënten op de spoedeisende hulp neemt toe. Deze cijfers in combinatie met een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers dwingt ons in te grijpen in de reguliere zorg", staat in een verklaring op de eigen website.

Acute en oncologische ingrepen gaan wel door. "In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg."

Het ziekenhuis zegt dat ongeveer 240 medewerkers ziek thuis zijn of in quarantaine verblijven omdat een huisgenoot besmet is. Op dit moment liggen er 35 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie vijf op de IC.