Meer dan 10.000 gevallen op 1 dag in België • 'Chinese vaccins bijna af'

Afgelopen dinsdag werden er voor het eerst meer dan 10.000 besmettingen geregistreerd in België. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano vanochtend heeft gepubliceerd. Het ging dinsdag in totaal om 10.369 nieuwe besmettingen.

In de week van 6 tot en met 13 oktober werden er gemiddeld 6764 nieuwe besmettingen geregistreerd in België. In totaal zijn er nu 202.151 mensen geïnfecteerd met het virus. Meer dan 2000 patiënten liggen in het ziekenhuis. 10.359 mensen zijn overleden.