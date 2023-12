Prehistorische loop van rivieren onder IJsselmeer ontdekt

Bij het opsporen van vliegtuigbommen en scheeps- en vliegtuigwrakken in het IJsselmeer is bij toeval de historische loop van rivieren aan het licht gekomen. Hierdoor kunnen nog niet ontdekte woonplekken van de prehistorische mens beschermd worden tegen de aanleg van windparken, zandwinning en andere verstorende activiteiten.

De vondst is te danken aan een nieuwe toepassing van onderzoek met magnetometers. Die methode wordt standaard gebruikt voor het opsporen van ijzeren objecten op of onder de bodem van zeeën, meren en rivieren, zoals scheeps- en vliegtuigwrakken en munitie.

Op scans van de IJssel­meerbodem zijn patronen te zien die wijzen op geulen en oeverwallen. De verklaring daarvoor is dat oeverwallen licht magnetische mineralen bevatten. De patronen zouden dus prehistorische waterlopen kunnen weergeven.

Aanvullend onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen toonde aan dat dit inderdaad het geval is. Ze laten onder meer delen van de prehistorische loop van de Overijsselse Vecht en de voorloper van de IJssel zien, die de Gunnepe wordt genoemd. Of er nog meer waterlopen aan het licht komen, is nog niet duidelijk.