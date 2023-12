Kaskraker Barbie 9 keer genomineerd voor Golden Globe Award

Het succesvolle Barbie met hoofdrolspeler Margot Robbie is negen keer genomineerd voor een Golden Globe Award, de Amerikaanse film- en serieprijs. Verder maakt een andere kaskraker, Oppenheimer van regisseur Christopher Nolan, kans op acht Golden Globes. Daarmee zijn de twee films - samen ook wel Barbenheimer genoemd, de grootste kanshebbers van deze editie.

Barbie-hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling zijn genomineerd voor hun acteerprestaties, en de film is ook genomineerd voor beste film in de categorie musical of komedie. De andere nominaties zijn voor onder meer de muziek en het scenario.

Reuzenopbrengst

Het felroze Barbie kwam afgelopen zomer uit in dezelfde week als Oppenheimer, de ruim drie uur durende film over een wetenschapper die de atoombom ontwikkelt en het zeer geheime Manhattanproject leidt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beide films waren een enorm succes, waarbij Barbie meer dan een miljard dollar opbracht. Het is de eerste keer dat een film van een vrouwelijke regisseur zo veel geld in het laatje brengt.

Oppenheimer is onder meer genomineerd vanwege de hoofdrol van Cillian Murphy en de bijrol van Robert Downey jr. De film maakt ook kans in de categorie beste dramafilm.

Succession

Onder de series is de HBO-productie Succession de meest genomineerde. De serie haalde negen nominaties binnen. Een andere bekende hitserie, The Crown, kreeg vier nominaties.

De Globes zijn een goede indicatie voor de Oscars. Winnende films belanden bijna altijd op die nominatielijst. Op 7 januari is de uitreiking van de Golden Globe Awards.

Wat is het succes van de Barbiefilm? Kijk deze video voor meer: