Brandweer vindt per toeval lichaam van man die al 6 jaar vermist werd

Duikers van de brandweer hebben afgelopen weekend tijdens een oefening per toeval het lichaam van een man gevonden. De man uit Leimuiden werd al bijna zes jaar vermist, schrijft Omroep West.

Het stoffelijk overschot lag in een auto die werd gevonden tijdens een duikoefening in de Lek bij Schoonhoven. Het voertuig is gisterochtend door Rijkswaterstaat uit het water gehaald.

Grote zoektocht

De man was sinds februari 2018 niet meer gezien. Omroep West sprak eerder al met de moeder van de vermiste man.

Volgens de politie werd de afgelopen jaren tachtig tot honderd kilometer aan vaarwegen afgezocht in de zoektocht naar de vermiste man. Ook werd in verschillende opsporingsprogramma's aandacht besteed aan de vermissing.