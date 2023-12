Weg vrij voor premierschap Donald Tusk na stemming in Pools parlement

PiS-leider Mateusz Morawiecki heeft een vertrouwensstemming om premier van Polen te blijven verloren. Daarmee is de weg twee maanden na de verkiezingen vrij voor Donald Tusk, de leider van de liberale pro-Europese partij KO. 266 van de 456 parlementsleden stemden tegen de interim-regering onder leiding van Morawiecki.190 mensen stemden voor. De rechts-conservatieve PiS-partij was de afgelopen acht jaar aan de macht in Polen. Bij de verkiezingen in oktober bleef de partij weliswaar de grootste, maar zonder absolute meerderheid. Een alliantie van pro-Europese oppositiepartijen behaalde die meerderheid onder leiding van Tusk wel. Onbegonnen zaak Het is in Polen gebruikelijk dat de leider van de grootste partij de taak krijgt om een coalitie te vormen, al leek dat door de uitslag van de verkiezingen een onbegonnen zaak. Toch wees president Duda, een PiS-bondgenoot, Morawiecki aan als kandidaat-premier en beëdigde hij een interim-regering met Morawiecki als leider. Zo'n interim-regering moet in Polen binnen twee weken de meerderheid behalen bij een motie van vertrouwen om officieel aan te treden. Vandaag moest Morawiecki zijn regering voordragen aan de Sejm, het Poolse parlement, waarna de motie van vertrouwen werd gehouden. De uitslag kwam niet als een verrassing, vanwege de meerderheid van Tusks alliantie. Later vandaag draagt de Sejm zijn eigen kandidaat voor. Naar verwachting zal dat dus Donald Tusk zijn. Zijn naam werd tijdens de stemming door het parlement gescandeerd. Vorige maand sloot zijn alliantie al een coalitieakkoord en bepaalde het ook al de ministers voor het kabinet. Het programma is pro-Europees en oppositieleider Tusk zei bij de presentatie dat de partijen "de rechtsorde zullen herstellen die verstoord is door het handelen van de voorgangers", doelend op de PiS-partij. Als alles volgens plan verloopt is Tusk voor middernacht minister-president. Tusk was tussen 2007 en 2015 ook al premier van Polen.

Verslaggever Christiaan Paauwe vanuit Polen: Een politiek spektakel vandaag in het Poolse parlement. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Polen dat een premier die gedoemd was om te mislukken werd aangesteld, een regering vormde en op de eerste gelegenheid werd weggestemd. PiS deed tot het laatste moment alsof er niets aan de hand was, maar moest na acht jaar dwarsliggen in Europa toch echt het veld ruimen. Nu is het aan Donald Tusk en zijn verenigde oppositie om aan de slag te gaan. De regering is al samengesteld en de plannen liggen klaar. Zij beloven alles anders te gaan doen in Polen.

PiS was sinds 2015 aan de macht in Polen. Sindsdien is de rechterlijke macht ingeperkt en afhankelijk gemaakt van de regering en ook op de media heeft de partij grote druk uitgeoefend. De PiS-regering lag geregeld op ramkoers met de EU. Onder een deel van de Poolse bevolking, vooral buiten de grote steden, is de partij nog altijd zeer populair vanwege de conservatieve koers. Popcorn en politiek Voorafgaand aan de stemming hield Morawiecki zijn laatste speech voor het Poolse parlement. Ongeveer 265.000 mensen keken mee op het YouTube-kanaal van de Sejm, waar de toespraak en de stemming live werden uitgezonden. De stemming was ook in een bioscoop in Warschau te volgen. Honderden Polen kwamen vandaag samen in een bioscoop in Warschau om te kijken naar de stemming: