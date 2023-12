Tot 12 jaar cel voor doodschieten Rotterdamse dj

Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen in verband met de dood van de Rotterdamse dj Siki Martina. Ook de neef van het slachtoffer moet de cel in. Martina werd in de zomer van 2022 om het leven gebracht op het parkeerdek van metrostation Coolhaven in Rotterdam.

Martina en zijn neef Marvin M. waren daar waarschijnlijk om een wapen te kopen, aldus de rechter. Ze stapten in de auto van de verkopers en kregen vervolgens een vuurwapen op zich gericht. Niet veel later werd er op Martina geschoten. Hij overleed ter plekke. De rechter is ervan overtuigd dat Ruchelo C. het fatale schot heeft gelost. Hij moet daarom twaalf jaar de cel in, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Martina was op dat moment 31 jaar oud. "U heeft iemand op brute wijze op jeugdige leeftijd uit het leven gerukt", zo citeert Rijnmond de rechter.

Medeverdachte Christopher L., die ook schoten loste, krijgt een celstraf van zes jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie had tegen hem een celstraf van zestien jaar geëist. De rechter veroordeelt hem niet voor het doodschieten van Martina, maar wel voor verboden wapenbezit en het schieten op Martina's neef.

Neef schoot terug

Neef Marvin M. zelf loste buiten de auto acht schoten. Hij deed dat naar eigen zeggen uit zelfverdediging. De rechter is het daar niet mee eens en spreekt van een "tegenaanval". Marvin M. moet daarom 3,5 jaar de cel in. M. viel Christopher L. afgelopen oktober overigens aan tijdens de rechtszaak.

Dj en muziekproducent Siki Martina werkte als producer aan nummers van Frenna en Rich Kalashh en was de dj van rapper SXTEEN. Ook was hij genomineerd voor beste producer bij de Grote Prijs van Rotterdam. Hij had een relatie met zangeres Sarita Lorena, die meedeed aan het programma Beste Zangers.