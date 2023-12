'Slechter loten kan niet': bondscoach Jonker baalt van loting en UEFA

"Ik zit duidelijk niet op loten", zegt de bondscoach, die door vertraging te laat aankwam in het Zwitserse Nyon, waar de loting werd verricht. Jonker lootte als bondscoach van het Nederlands elftal eerst de VS bij het WK van dit jaar, daarna Europees kampioen Engeland in de groepsfase van de Nations League en nu wereldkampioen Spanje.

Voor de Oranjevrouwen en Jonker is de halve finale tegen Spanje een enorm belangrijke wedstrijd. De beste twee ploegen in de Nations League gaan naar de Spelen. Dus als Nederland wint, is het olympische ticket binnen.

In dit geval speelt Nederland daardoor een uitwedstrijd in Spanje. "Ik vind het een moeizaam punt om de Nations League te laten beslissen met één wedstrijd. Dat is sportief gezien dramatisch. Laten we dit dan gewoon in een neutraal land en onder neutrale omstandigheden doen. Dan is het aan de fans om daarheen te gaan, maar nu ligt het voordeel bij Spanje. Het is krom, onprettig en niet fijn."

Jonker was niet alleen teleurgesteld in de uitkomst van de loting, maar ook in de UEFA. De Europese voetbalbond heeft besloten dat de halve finales van de Nations League worden gespeeld in het land dat bij de loting als eerste uit de bus kwam, dus niet zoals bij de mannen, waar een minitoernooi wordt afgewerkt in één (gast)land.

Maar Jonker wil niet negatief de wedstrijd in stappen. "Iedereen hield rekening met dit scenario. Ondertussen hebben we in het team ook de lijfspreuk dat we in vreemde, moeilijke of onmogelijke situaties doen wat nodig is. Het is namelijk zoals het is. De meiden zeggen nu ook: oké, dan gaan we naar Spanje, we gaan ervoor."

Maar met Spanje komt Nederland wel het team tegen dat Oranje in augustus nog uitschakelde op het WK. En dat doet nog altijd pijn bij de Oranjevrouwen.

"Die wond is heel groot. De teleurstelling is er nog altijd. Er werd nog niet over gesproken, maar we zullen er nu overheen moeten stappen en de uitdaging aan moeten gaan. Het is niet zo dat het verlies nu voor extra motivatie zorgt. Wij willen naar de Spelen, dat geeft al motivatie genoeg."