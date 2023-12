Songfestival-artiest Joost Klein: van 'belachelijke keuze' tot 'kunstenaar op het podium'

Joost Klein gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Zweden, werd vanochtend bekendgemaakt. De selectiecommissie denkt dat de 26-jarige Fries met zijn compleet eigen stijl "een geweldige act" kan neerzetten in Malmö. Op sociale media zijn de reacties zoals gewoonlijk verdeeld. Is Klein een belachelijke inzending of is dit het "lef en risico dat Nederland nodig heeft?"

Podcastmaakster en songfestivalexpert Katja Zwart is razend enthousiast over de deelname van Klein. "Het is een frisse wind, weer eens wat anders dan de ballads van de afgelopen jaren", zegt ze tegen de NOS. Zwart had nog niet van Klein gehoord toen duidelijk werd dat hij graag wilde deelnemen, en zocht hem op. "Happy hardcore is niet mijn muziekstijl, maar Joost is echt een artiest. Hij is niet alleen een muzikant, maar ook een kunstenaar op het podium. Die jongen barst van de creativiteit", aldus Zwart.

De provincie Friesland, waar Klein oorspronkelijk vandaan komt, is trots: "Joost is een enorme inspiratiebron, zegt gedeputeerde Sijbe Knol tegen het ANP. "Het heeft hem niet altijd meegezeten, maar hij heeft iets heel moois bereikt." Op sociale media zijn verder veel lovende reacties te lezen. "Wat super gaaf!", schrijft iemand.

'Tweede misser'

Maar er is ook kritiek. "Belachelijk, we hebben zoveel betere artiesten in Nederland", is een van de reacties. Ook spreken mensen van "een ontzettend slechte keuze". Verder zijn er opmerkingen in de trant van: "Voor het tweede jaar op rij een misser", wat refereert aan de teleurstellende uitslag bij de vorige editie.

Zwart is het niet eens met de kritieken. "Ik zie ze ook, de reacties. 'Wie?!' vragen mensen zich af." Zwart stelt dat Duncan Laurence ook relatief onbekend was voor zijn deelname, en die ging uiteindelijk met de winst aan de haal.

Wie is Joost Klein? Dat zie je in onderstaande video: