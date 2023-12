Podcast De Dag: terug naar het Turkse rampgebied

Sinds de aardbeving van 6 februari heeft NOS-buitenlandredacteur Gulsah Ercetin meerdere keren het rampgebied in Turkije bezocht: vlak na de beving, rondom de Turkse verkiezingen in mei en nu, tien maanden na dato, opnieuw. En opnieuw is de schok over de schaal van de verwoesting groot. Voor Giro 555 ging ze mee met Jeroen Pauw om te zien wat er met het gedoneerde geld voor noodhulp wordt gedaan. Vanavond is het resultaat van de reis te zien op televisie. En voor podcast De Dag hield Gulsah ook een audiodagboek bij.

Gulsah Ercetin vond tijdens haar reis onder meer de man van een iconisch geworden foto terug, ze bezocht met zangeres Karsu het geboortedorp van diens vader, en ze sprak met talloze Turken die getraumatiseerd zijn en nog in diepe rouw verkeren.

In het rampgebied wordt hard gewerkt aan de wederopbouw, maar volgens Gulsah is het onthutsend om te zien hoeveel puin er nog ligt op veel plekken, onder meer in het gebied waar haar eigen familie woont. Hoewel ze werk en privé gescheiden probeert te houden, is dat bij een verhaal als dit eigenlijk onmogelijk.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg