Vanavond op tv: Verslag Plasterk • Arbeidsmigratie na 2040 • Genetisch gemanipuleerd voedsel • Ontwikkelingen Israël/Gaza

Verslag Plasterk Vandaag komt verkenner Ronald Plasterk met zijn verslag over de gesprekken die hij heeft gevoerd met verschillende partijleiders over het vormen van een nieuwe coalitie. Hij heeft vooral gekeken naar de vorming van een regering over rechts van PVV, VVD, NSC en BBB. We schakelen met politiek verslaggever Irene de Kruif.

Adviesraad: 'Arbeidsmigratie na 2040 mogelijk probleem' Arbeidsmigratie is maar ten dele een oplossing voor de vergrijzing en het personeelstekort. Na 2040 zou het juist voor nieuwe problemen kunnen zorgen. Dat concludeert de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk adviescollege voor de overheid. Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad, schuift aan om de bevindingen toe te lichten.

Genetisch gemanipuleerd voedsel De Europese Commissie wil soepelere regels voor genetisch gemanipuleerd voedsel. Afgelopen zomer stemde de Commissie in met dit plan, dat onderdeel is van het Europese Green Deal-pakket van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Nu moet het bijvoorbeeld nog gemeld worden op het etiket als een product genetisch is aangepast. Als het aan de Commissie ligt, hoeft dat straks niet meer.