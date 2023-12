Onderzoek: een op de vier zoetwatervissen met uitsterven bedreigd

Een kwart van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde diersoorten die de IUCN (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur) heeft gepresenteerd in Dubai.

Klimaatverandering is een belangrijk gevaar, naast andere bedreigingen als vervuiling, dammen en overbevissing. Op de lijst met bedreigde dieren staan nu bijna 160.000 soorten, waarvan er 44.000 met uitsterven worden bedreigd.

Atlantische zalm

Behalve de bedreigde zoetwatervissen is ook de Atlantische zalm flink in aantal afgenomen. Sinds 2006 en 2020 is de populatie gedaald met 23 procent. De zalm trekt in zijn leven continu van zoet naar zout water en andersom. Door vervuiling, dammen en sedimentatie wordt het voor de zalm moeilijker om voort te planten en voldoende eten te vinden. Ook de groene zeeschildpad is afgezakt van 'bedreigd' naar 'met uitsterven bedreigd'.

Het WNF reageert bezorgd: "We werken al meer dan 50 jaar aan de bescherming van zeeschildpadden. We zijn toegewijd om de achteruitgang van zeeschildpadden wereldwijd te stoppen, te werken aan het herstel van de soort én te zorgen voor leefgebieden en omstandigheden"

De saiga, een antilope uit Centraal-Azië, doet het ondanks de druk van klimaatverandering beter. Saiga's stonden eerst als 'ernstig bedreigd' op de Rode Lijst, maar zijn nu 'bijna bedreigd'. Door samenwerking tussen overheden en lokale gemeenschappen, het verbod op jacht, anti-stroperijmaatregelen en betere bescherming van hun leefgebied, herstellen de dieren zich.

Tijdens de COP28-top in Dubai roept het WNF landen op deel te nemen aan de Global Freshwater Challenge. Daaraan doen nu 38 landen mee. "We hebben alle landen nodig om dit voorbeeld te volgen, omdat dit de weg zal zijn naar een klimaatneutrale en veerkrachtige toekomst voor het leven in de oceanen."