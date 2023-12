Vogelgriep doodt bijna 1000 zeehonden en zeeleeuwen in Brazilië

In Brazilië zijn bijna duizend zeehonden en zeeleeuwen doodgegaan door de vogelgriep. Het Braziliaanse ministerie van Landbouw heeft 148 brandhaarden van het virus gemeld, voornamelijk langs de kust.

De zuidelijke staat Rio Grande do Sul is het hardst getroffen. Daar spoelen ook dode pinguïns en schildpadden aan, maar het is nog onbekend of dat ook door de vogelgriep komt. Ook liggen langs de stranden stuiptrekkende dieren, wat kan komen doordat de vogelgriep het zenuwstelsel aantast.

Sinds mei kampt het land met uitbraken van het virus. Hoewel het vooral bij vogels voorkomt, kan het ook overslaan op zoogdieren.

Zorgen

Lokale autoriteiten wordt met klem gevraagd om de karkassen zo snel mogelijk op te ruimen, om ervoor te zorgen dat het virus niet overslaat. Ondertussen is de overheid is druk bezig een plan te bedenken om al het commerciële pluimvee zo snel mogelijk te isoleren.

Braziliaanse autoriteiten maken zich grote zorgen, aangezien het land de grootste kippenvleesexporteur is ter wereld. Met de isolatie willen ze een eventueel exportverbod voorkomen.