UEFA-baas Ceferin wil zelf ingevoerde maatregel terugdraaien voor vierde termijn

Aleksander Ceferin wil langer door als voorzitter van de UEFA. Daarvoor gaat hij op het congres van de Europese voetbalbond op 8 februari een plan voorstellen om de statuten te wijzigen, zo heeft de UEFA bevestigd.

In die statuten staat dat een voorzitter maximaal drie termijnen van vier jaar aan mag blijven. Ceferin voerde die regel nota bene zelf in, nadat hij in 2016 verkozen werd als opvolger van Michel Platini, die had moeten vertrekken vanwege betrokkenheid bij een omvangrijke corruptiezaak.

Ceferin won de verkiezing destijds van Michael van Praag. In 2019 en eerder dit jaar werd Ceferin herkozen bij acclamatie, waarbij vanwege het ontbreken van een tegenkandidaat niet gestemd wordt, maar applaus voldoende is. De KNVB stond achter de herverkiezingen van Ceferin, onder meer in de hoop op steun voor het WK-bid voor 2027.

'Ondemocratisch'

De 56-jarige Ceferin begint nu aan zijn campagne om in 2027 voor een derde keer herkozen te worden. Volgens de BBC zouden de plannen van de Sloveen tijdens de recentste bestuursvergadering van de UEFA bekritiseerd zijn door commissieleden. Het voorstel van Ceferin zou als ondemocratisch zijn bestempeld.

Op het congres in Parijs op 8 februari heeft Ceferin een tweederde meerderheid nodig van de in totaal 55 leden om de statuten in zijn voordeel te kunnen wijzigen.