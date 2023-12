Griekse regering grijpt in na vele rellen: geen voetbalpubliek tot half februari

De Griekse regering heeft hard ingegrepen na de vele rellen tussen fans en het geweld tegen de politie rond voetbalwedstrijden in het land. Tot 12 februari zijn er geen fans welkom bij de wedstrijden in de hoogste Griekse voetbalcompetitie.

Dat betekent dat de voetballers in de Griekse Super League negen speelrondes zullen spelen in lege stadions. Ook de wedstrijd tussen Olympiakos Piraeus tegen de Servische club TSC Backa Topola in de Europa League wordt donderdag zonder toeschouwers gespeeld.

De maatregel lijkt geen gevolgen te hebben voor de fans van AEK die donderdag willen meereizen naar Amsterdam voor de Europa League-wedstrijd tegen Ajax.

Grote problemen

In Griekenland zijn er regelmatig problemen met supportersgeweld. Griekse scheidsrechters gaven onlangs al aan dat zij geen wedstrijden meer willen fluiten in de competitie omdat ze regelmatig doelwit zijn van (doods)bedreigingen.

In november werd een winkel van een arbiter bijvoorbeeld doelwit van een nachtelijke aanval met brandbommen.