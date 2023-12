Zwaargewonden in Zweden door instorten bouwlift

Op een bouwplaats in de Zweedse plaats Sundbyberg zijn vanochtend meerdere mensen zwaargewond geraakt toen een lift 20 meter naar beneden stortte. In de lift zaten vier of vijf mensen, schrijft de publieke omroep SVT Nyheter.

Lokale hulpdiensten bevestigen tegenover persbureau TT dat er meerdere zwaargewonden zijn gevallen, maar wilden verder niets kwijt over de toestand van de slachtoffers.

De hulpdiensten werden rond 10.00 uur gealarmeerd. Volgens de publieke omroep SVT zijn er veel hulpdiensten ter plaatse. De politie gaat uit van een ongeval en onderzoekt of alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd.

Sundbyberg ligt op zo'n 5 kilometer ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm. In oppervlakte is het de kleinste gemeente van Zweden.